ليبيا
وفد من سفارة ألمانيا يزور بلدية بنغازي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |
15 December, 2020
استقبل رئيس بلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري ،ظهر اليوم الثلاثاء ،بمقر ديوان البلدية، وفد من السفارة ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، لبحث الاحتياجات والصعوبات التي تواجهها البلدية، إلى جانب عقد اجتماعات مع شركاء سياسيين واقتصاديين وشركاء من المجتمع المدني.
وقال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا – في تغريدة عبر موقع تويتر – “صباح الخير يا بنغازي.. يقوم فريق السفارة بالزيارة لمدينة بنغازي، لعقد اجتماعات مع شركاء سياسيين واقتصاديين وشركاء من المجتمع المدني”.
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