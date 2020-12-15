مصادرنا تكشف طريقة اتباع البعثة أسلوب الاستدراج لأعضاء الحوار في التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية

ليبيا 24 خاص / حنان منير

كشف مصدر من لجنة الحوار السياسي، اليوم الثلاثاء أن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا اتبعت اسلوب وصفه بالـ” خبيث” واتصلوا أولا بالأعضاء الذين أتت بهم ويوافقون على جميع شروطها ومن ثم اتصلت بالأعضاء الذين شاركوا مع 32 الرافضين لمقترحاتها ثم بدأت بالأعضاء الذين تتوقع أن يسهل استمالتهم وهي تعرفهم من خلال النقاش والمواقف السابقة.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″، ” وطريقة الاستدراج هي يقول موظفا البعثة للعضو أن كل من اتصلنا به قبلك شارك في التصويت وهم صادقون في هذا بحسب الطريقة والخطوات في الاتصال فيضعف العضو ويشارك، مؤكدا أن هذا الأسلوب الذي اتبعته البعثة في استدراج الأعضاء.

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