أمريكا تتبرع بنصف مليون دولار للمتضررين من كورونا في أك

خصصت الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ نصف مليون دولار لدعم برامج اليونيسف للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من جائحة كوفيد-19 في ليبيا.

وأكد مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في بيان له، أن المبلغ النخصص يتمثل في التركيز الأساسي في دعم وزارة الصحة لإطلاق حملات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات الفنية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

ولفت إلى أن البرنامج سيساهم في تعزيز نظام إدارة الإعلام والتواصل بوزارة الصحة على المدى الطويل.

وأوضح أنه يهدف إلى دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إنشاء تطبيق على شبكة الإنترنت لربط مراكز العزل بالمختبرات وإنتاج أدلة حول كيفية تأثير كوفيد-19 على المجتمعات الأكثر ضعفًا ومساندة الهيئات الحكومية على مراقبة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأطفال وعائلاتهم.

ونوه أنه تمثل هذه الأدلة قاعدة أساسية لتحسين وتعديل السياسات على مستوى البرامج الوطنية. في إطار هذا البرنامج ستقوم منظمة اليونيسف بشراء وتسليم الإمدادات الطبية الأساسية، بما في ذلك مجموعات الاختبار ومكثفات الأكسجين، لاستخدامها في مراكز العزل والمرافق الصحية ومراكز الفرز في أكثر من 20 بلدية.

وقال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى أن “تأثير جائحة كوفيد-19 يهدد بزيادة عدد الأطفال الذين يواجهون عدم المساواة، و هذه المساهمة السخية من حكومة الولايات المتحدة تدعم اليونيسف ونظرائها في التخفيف من مخاطر كوفيد-19 المتعددة ومعالجتها في ليبيا”.