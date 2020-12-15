الدغيس: هناك انتشار كبير للفيروس والوضع الوبائي غير مستقر

كشف عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس، أن هناك بعض الإصابات بفيروس كورونا لا يظهر عليها أعراض مرضية.

وأوضح الدغيس، أنه في حالة فحص وإجراء تحاليل لعشر حالات اشتباه يكون 8 منها دون أعراض.

وأكد الدغيس، أن هناك انتشار كبير للمرض، وأن العالم يشهد الموجة الثانية، مُبينًا أن معدلات الإصابة بالفيروس في ليبيا “ثابت”، وأن حوالي 15% فقط من الحالات المختبرة تكون موجبة.

وأفاد الدغيس بأن الوضع لا يزال غير مستقر، ولا يمكن تحديد موعد انتهاء الوباء؛ لأن الأمر يتوقف على التزام المواطنين بالإجراءات الوقاية من عدمه، وأن الحذر مازال قائما.

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