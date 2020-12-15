الثني يبحث مشاريع مؤسسة الموارد المائية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
15 December, 2020
اطلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني الاثنين خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي على سير عمل المؤسسة والمشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الدرسي أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي الانتهاء من صيانة الخط الناقل لمياه حقل آبار الغريب المغذي لمدينة المرج والشروع في اختبارات الضخ.
وأوضح أن العمل جار على مشروع صيانة أجزاء من شبكات توزيع المياه لبعض الأحياء من مدينة المرج كما أكد الانتهاء من أعمال تنفيذ خط تغذية حي راشدة بمدينة جالو، لافتا إلى أن العمل جار وفي مراحله النهائية لمشروع تنفيذ وربط خطي حي العرق وحي اللبة ببلدية جالو.
وفيما يتعلق بمشروع تغذية سكان مشروع جالو – أوجله، أشار رئيس المؤسسة إلى أن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق فرع الوحات شرع في تنفيذ هذا المشروع.
وناقش الثني سير عمل أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل المؤسسة وكيفية وضع الحلول لها لضمان استمرار سير العمل بالوجه المطلوب.
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