الثني يبحث مشاريع مؤسسة الموارد المائية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني الاثنين خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي على سير عمل المؤسسة والمشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الدرسي أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي الانتهاء من صيانة الخط الناقل لمياه حقل آبار الغريب المغذي لمدينة المرج والشروع في اختبارات الضخ.

وأوضح أن العمل جار على مشروع صيانة أجزاء من شبكات توزيع المياه لبعض الأحياء من مدينة المرج كما أكد الانتهاء من أعمال تنفيذ خط تغذية حي راشدة بمدينة جالو، لافتا إلى أن العمل جار وفي مراحله النهائية لمشروع تنفيذ وربط خطي حي العرق وحي اللبة ببلدية جالو.

وفيما يتعلق بمشروع تغذية سكان مشروع جالو – أوجله، أشار رئيس المؤسسة إلى أن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق فرع الوحات شرع في تنفيذ هذا المشروع.

وناقش الثني سير عمل أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل المؤسسة وكيفية وضع الحلول لها لضمان استمرار سير العمل بالوجه المطلوب.