الكبير يلتقي النمروش وعميد وأعضاء بلدية مصراته

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير على حدى كلا من وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش وعميد وأعضاء المجلس البلدي لبلدية مصراتة

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن لقاء الكبير بالنمروش الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر المصرف يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الجانبين.

كما التقى الكبير عميد وأعضاء المجلس البلدي لبلدية مصراتة وذلك إطار استعراض وتذليل بعض الصعاب التي تواجه عمل المجلس البلدي مصراتة.