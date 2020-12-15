الثني يبحث مع عقوب سير عمل وزارة الصحة وعدد من الملفات المهمة المتعلقة بالقطاع

ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الإثنين سير عمل وزارة الصحة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير القطاع سعد عقوب.

الثني اطّلع من وزير الصحة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على أوضاع دار العجزة والمسنين مسة من الناحية الصحية.

كما اطلع رئيس مجلس الوزراء على نتائج زيارة الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ووزير الصناعة ووزير الصحة لمنطقة الجغبوب؛ للوقوف على احتياجات المدينة.

وناقش الاجتماع ملف المستشفيات التي تعمل بنظام شراء الخدمة، وآليات حل كافة المختنقات التي تواجهها.

وتطرق الاجتماع إلى صيانة وتطوير مستشفى الأطفال بنغازي، كما أطلع وزير الصحة الثني على نسب إنجاز صيانة مستشفى العيون، ومستشفى العقم، وعيادة الصابري بنغازي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في صرف المكافآت الخاصة بالعاملين في مراكز العزل السريري باللجان الطبية التنفيذية العاملة على مواجهة وباء كورونا في البلديات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية