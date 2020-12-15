عضو لجنه أزمة الوقود بني وليد يوضح حقيقة الازدحام على محطات الوقود

أخبار ليبيا24- خاص

كشف عضو لجنه أزمة الوقود في بني وليد حاتم التويجر اليوم الثلاثاء أنه يوجد ازدحام من قبل المواطنين المتخوفين على نقص الوقود ببعض المحطات ولكن ليس بالطريقة التي يتم تداولها بوسائل الإعلام.

وأوضح التويجر في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن المدينة تحوي 20 محطة وقود، تم إيقاف 6 محطات منها بأمر من مكتب النائب العام، بينها 3 محطات تتبع الطرق السريعة ومحطتان تتبعان شركة الشرارة والأخيرة تتبع نفط ليبيا”.