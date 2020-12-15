النعاس: الموجدون في الحوار يصرون على ملكيتهم للقرار ويرفضون إملاءات البعثة

ليبيا – قالت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية بقيادة محمد المقريف فيروز النعاس إن الأعضاء لا يرفضون خفض نسبة التصويت، بل يرفضون اقتران التخفيض لنسبة 75% بفرض 50%+ 1 من كل مجمع (إقليم) مع النسبة الجديدة المخفضة.

النعاس أشارت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن هذا الأمر يعتبر محاولة من البعثة لإعطاء حق للمجمع برفض المرشح منه، في حال لم يتحصل على 50%+ 1 حتى وإن حقق 60% أو أكثر من إجمالي مجموعة الحوار.

وأضافت أن “دلالة هذا الرفض يؤكد أن الموجودين في الحوار يصرون على ملكيتهم للقرار ويرفضون إملاءات البعثة ومحاولة تمريرها ما يخدم طرفًا بعينه، والبعثة الآن أمامها خيار من اثنين إما أن ترضخ لهذه المطالب وتحترم إرادة الليبيين أو ترفض وتتعنت، وهذا سيؤدي إلى فشل الحوار أو عرقلة الوصول إلى حل”، بحسب قولها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية