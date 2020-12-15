آلية عمل مشتركة لتأمين مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراتة الغازيتين

خلص اجتماع عقد بمقر الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، اليوم الثلاثاء، إلى الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة تضم كلا من وزارة الداخلية وإدارة حماية الطاقة الكهربائية والشركة العامة للكهرباء، بهدف تنفيذ بعض البنود المتعلقة بالمشروعين «الاستعجاليين» محطتي غرب طرابلس ومصراتة الغازيتين.

ومن ضمن البنود التي تستهدفها آلية العمل المشتركة ضرورة الاجتماع بمقاول الشركة الأمنية لتأمين المشروعين، لتوضيح المتطلبات لتنفيذ الخطط الأمنية بالخصوص، وتوفير الاحتياجات الخاصة بهذه الخطط من قبل الشركة ووزارة الداخلية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل أمني لتأمين المحطتين، بما يضمن تنفيذ المشروعين وفق الجدول الزمني المحدد، حسب بيان منشور على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

– إجراء الترتيبات النهائية لبدء إنشاء محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة

وحضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالحكيم الفرجاني، ومدير عام مشروعات الإنتاج المهندس عبدالباسط فرارة، وعدد من الضباط العاملين بالإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية.

يشار إلى أن شركة الكهرباء أعلنت في سبتمبر الماضي، إجراء الترتيبات النهائية لمباشرة شركتي «سيمنس» الألمانية و«إنكا» التركية للإنشاءات، تنفيذ مشروعي محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة الغازيتين، بقدرة إجمالية 1300 ميغاوات.

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