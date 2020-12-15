العباني: طبخة ستيفاني وليامز بنكهة لجنة الـ 75  لن تنضج

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الاجتماع الذي عُقد أمس الإثنين في مدينة بنغازي يأتي في إطار إفساد رئيس مجلس النواب لمساعي الراغبين في اختطاف البرلمان، من خلال ما يستهدفه الإخوان بالإطاحة بعقيلة صالح.

العباني وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أوضح أن مجلس النواب يترنّح تحت وطأة ضربات أعضائه؛ فمن حضر في لقاء غدامس فهو نائب، ومن حضر في بنغازي هو أيضًا نائب.

وجدد حديثه حول مساعي الإطاحة بصالح من خلال تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014.

وفيما يتعلق بالحوار؛ ذكر العباني أن طبخة ستيفاني وليامز بنكهة لجنة الـ 75 لن تنضج، وستضطر إلى تمرير ما أعدته من وريقات ستخرجها من حقيبة يدها؛ لأن الإرادة إرادتها وليست إرادة الشعب الليبي، حسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية