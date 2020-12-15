سكان حي السلام في بنغازي يستنكرون الاستيلاء على أراضي الدولة في المنطقة

أخبار ليبيا24- خاص

استنكر سكان حي السلام أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي خلال وقفة احتجاجية الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة في المنطقة.

وقال السكان في بيان مشترك مع المجلس المحلي حي السلام، إن آخر الاعتداءات سجلت على الأرض الفضاء الواقعة بين “جزيرة الطيارة” إلى “جزيرة سوق السيارات”.

وأدان المحتجون الاعتداء المتجسد بالعنف والمس باحترام وكرامة أعضاء المجلس المحلي للحي والمواطنين أثناء قيامهم بواجبهم وعملهم المهني والأخلاقي اتجاه منطقتهم خاصه وبلدية بنغازي عامة، كون المنطقة تعتبر بالمدخل الشرقي للمدينة.

وأكد سكان حي السلام بأنهم لن يتهاونوا مع أعمال العنف الموجهة ضدهم، خصوصا أنه هناك حالة احتقان كبير من أهالي المنطقة وأنهم لن يتحملوا مسؤولية أي ردود أفعال.

وطالب المحتجون الجهات المختصة وكل من لدية السلطة بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية، واصفين هذا النوع من المخالفين للقوانين والذين يقومون بالاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة على حد السواء بدواعش المال العام.

يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها حيث تنتشر ظاهرة الاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة منذ سنوات بقوة السلاح دون وضع حد لهذه الفئه من قبل الجهات المختصة.