نوفا: السراج في زيارة خاصة إلى روما

ليبيا – أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية نقلًا عن مصادر ليبية أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج يوجد حاليًا في إيطاليا، وذلك في زيارة خاصة.

ووفقًا للمصادر، فإنه خلال زيارة السراج لروما ترافقه زوجته ومساعده الشخصي، فيما ليس من المقرر عقد اجتماعات رسمية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية