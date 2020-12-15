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نوفا: السراج في زيارة خاصة إلى روما

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية نقلًا عن مصادر ليبية أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج يوجد حاليًا في إيطاليا، وذلك في زيارة خاصة.

ووفقًا للمصادر، فإنه خلال زيارة السراج لروما ترافقه زوجته ومساعده الشخصي، فيما ليس من المقرر عقد اجتماعات رسمية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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