أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 660 إصابة جديدة بكورونا، و691 حالة شفاء.
وأوضح المركز في تقريره اليومي حول الوضع الوبائي في ليبيا أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا منذ بدء الجائحة إلى 1319 حالة وفاة.
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 660 إصابة جديدة بكورونا، و691 حالة شفاء.
وأوضح المركز في تقريره اليومي حول الوضع الوبائي في ليبيا أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا منذ بدء الجائحة إلى 1319 حالة وفاة.
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