أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 660 إصابة جديدة بكورونا، و691 حالة شفاء.

وأوضح المركز في تقريره اليومي حول الوضع الوبائي في ليبيا أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا منذ بدء الجائحة إلى 1319 حالة وفاة.

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