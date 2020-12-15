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تسجيل 660 إصابة جديدة بكورونا و691 حالة شفاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 660 إصابة جديدة بكورونا، و691 حالة شفاء.

وأوضح المركز في تقريره اليومي حول الوضع الوبائي في ليبيا أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا منذ بدء الجائحة إلى 1319 حالة وفاة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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