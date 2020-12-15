داخلية الوفاق: وضعنا خطط لتأهيل الثوار لينخرطوا في العمل الأمني

ليبيا – عقدت ما تعرف بـ” لجنة دمج الثوار” بداخلية الوفاق أمس الإثنين اجتماعها الثاني بقادة مسلحي الوفاق في المنطقة الغربية، برئاسة عميد عبد الناصر الطيف، وبحضور كامل أعضاء اللجنة.

الاجتماع ناقش -بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق- الخطط والآليات لدمج من وصفتهم بـ”قوات الثوار” (مسلحي الوفاق الموالون لباشاآغا) بصفوف عناصر الداخلية بطرابلس، واستيعابهم من خلال الخطط التي وضعتها داخلية الوفاق من أجل تأهيلهم للانخراط في “العمل الأمني”، وبناء مؤسسة أمنية قوية تهدف إلى حفظ الأمن والحفاظ على هيبة الدولة بحسب المصدر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية