النمروش لـ طلحة: نرغب في الإستفادة من خبرة باكستان في مختلف المجالات العسكرية

ليبيا – استقبل وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح الدين النمروش أمس الإثنين العميد عاطف طلحة الملحق العسكري الباكستاني المعتمد لدى الرئاسي.

اللقاء بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة آليات تعزيز التعاون المشترك؛ لما يتميز به الجيش الباكستاني من خبرة وتجربة كبيرة في مختلف المجالات العسكرية، وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بحسب ذات المصدر.

وأكد الملحق العسكري رغبة بلاده في تعزيز التعاون في المجال العسكري مع ليبيا، والمساهمة في تدريب العناصر في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعمليات نزع الألغام والتخلص من المواد المتفجرة.

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