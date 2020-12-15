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النمروش لـ طلحة: نرغب في الإستفادة من خبرة باكستان في مختلف المجالات العسكرية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح الدين النمروش أمس الإثنين العميد عاطف طلحة الملحق العسكري الباكستاني المعتمد لدى الرئاسي.

اللقاء بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة آليات تعزيز التعاون المشترك؛ لما يتميز به الجيش الباكستاني من خبرة وتجربة كبيرة في مختلف المجالات العسكرية، وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بحسب ذات المصدر.

وأكد الملحق العسكري رغبة بلاده في تعزيز التعاون في المجال العسكري مع ليبيا، والمساهمة في تدريب العناصر في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعمليات نزع الألغام والتخلص من المواد المتفجرة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • التمروش فنكوش سيرحل مع رحيل السراج قرييا ولاقيمة لاى اتفاق معه وهو امعة تافه لا يستطيع ان يدخل اى موقع عسكرى الا بموافقة صاحب المليشيا وكثير من المليشيات خاضعة لباشاغا الاقوى فى طرابلس بدليب القبض على ارهابى من الزاوية وهو البيدجا رغم انف الفنكوش ولا تسطيع اى دولة ان تقين مشروعات فى ظل فوضى المليشيات المتناحرة

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