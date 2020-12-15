تفاصيل زيارة نائب السفير الألماني لبنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

استعرض نائب السفير الألماني القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية في ليبيا ديفيد غوديش خلال زيارته لبنغازي ولقائه رئيس وأعضاء البلدية الدور الذي تقوم به ألمانيا من خلال الإتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بدعم العديد من المشاريع والأعمال والبرامج وكذلك الدعم عن طريق منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن الدبلوماسي الألماني التقى اليوم الثلاثاء رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية وهم أحمد فرج الطيرة وراضية المُذبل وعبدالباسط الجازوي كما حضر اللقاء وائل مخلوف عن وزارة الخارجية بالحكومة الليبية ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة.

وأثنى رئيس المجلس التسييري للبلدية على الدور الذي تقوم بها الحكومة الألمانية فيما يتعلق بتقديم الدعم للبلدية من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وأشار إلى توفير العديد من الأليات والأجهزة والمُعدات المستخدمة في مختلف المجالات الخدمية وصيانة العديد من المرافق العامة في المدينة كما أكد على أهمية عودة الشركات الألمانية خاصة أن هناك العديد من التعاقدات السابقة في مجال البُنية التحتية، إضافة إلى العمل تنفيذ العديد من الأعمال في المجالات الصحية والتعليمية والتقنية المختلفة .

وبينت البلدية أن نائب السفير الألماني التقى مع عدد من النواب عن مدينة بنغازي حيث تم مُناقشة الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد كما إلتقى أيضاً عدد من شخصيات المجتمع المدني في البلدية .