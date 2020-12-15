«داخلية الوفاق» تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا» ببني وليد

قامت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد بجولة تفتيشية داخل بني وليد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز الحرس البلدي بني وليد، مصطفى بربة لـ«بوابة الوسط» أن الجولة تضمنت متابعة سوق الخضروات والسوق الشعبي ومستشفى بني وليد العام وعدد من المصحات الخاصة وبعض الأسواق في المدينة.

وقال بربة أن هذه الجولة جاءت تنفيذا لقرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بخصوص الحد من انتشار جائحة كورونا في المدينة وتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا