ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

15 December, 2020

قام مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة بحكومة الوفاق ،بالشراكة مع صندوق الإنماء في الأمم المتحدة 《UNDP》بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان ” آفاق الصحة الرقمية ” والتي أقيمت بفندق كورنثيا بطرابلس صباح اليوم .

و جاءت هذه الورشة لتعزيز عمل الدولة الليبية في اعتبارها من الدول الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم أفضل الخدمات الصحية والتي تعتبر الصحة الرقمية هي أحد وسائل الوصول إلى خدمات صحية سهلة الوصول إليها وذات جودة عالية .

و قد تضمنت الورشة إلقاء العديد من المحاضرات والكلمات والمناقشات والمخرجات حول البرنامج الوطني للصحة الألكترونية ،كما تضمنت الأجندة مناقشة أهمية الصحة الرقمية ومعرفة آفاق التعاون في هذا المجال واستكشاف نماذج الصحة الرقمية الناشئة وريادة الأعمال والتقنيات المتطورة .