عضو بلجنة الحوار: إعلان نتائج التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية

قال عضو لجنة الحوار السياسي عبدالرزاق العرادي، الثلاثاء، إن جلسة اليوم من ملتقى الحوار السياسي شهدت إعلان نتيجة التصويت الذي أجرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لاختيار النسبة المطلوبة لاتخاذ القرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وفاضل التصويت الذي جرى عبر الهاتف بين العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء أمس الإثنين، بين مقترحين، الأول يتعلق بإقرار نسبة اتخاذ القرار بتصويت ثلثي الأعضاء، أي 66.67%‎، ما يمثل 50 صوتا، إذا شارك في التصويت كل المشاركين في الحوار والبالغ عددهم 75 شخصا. أما المقترح الثاني بإقرار القرار بنسبة 61%، مما يمثل 46 صوتا، إذا شارك في التصوت كل أعضاء الملتقى.

وأظهرت النتائج التي نشرها العرادي على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن المقترح الأول تحصل على 14 صوتا، فيما حصل المقترح الثاني على 36 صوتا، مع امتناع 21 عضوا عن التصويت الذي شارك به 71 عضوا، ولم تتمكن البعثة من التواصل مع عضوين، فيما انسحب عضو منذ فترة لأسباب خاصة، وتوفي آخر وهو الدكتور عمر قرميل.

– مصدر: تصويت في ملتقى الحوار السياسي على نسبة اتخاذ قرار اختيار السلطة التنفيذية

وأشار العرادي إلى أن الجلسة لازالت مستمرة لدراسة الخطوات القادمة، ومنها تشكيل لجنة استشارية، وأخرى قانونية تعمل على المسار الدستوري، لافتا إلى أن البعثة الأممية حددت 21 ديسمبر موعدا لبدء خارطة الطريق، وهو تاريخ اجتماع اللجنة القانونية، ما يعني أن فترة الـ«60 يوما المحددة لاختيار المناصب السيادية والقاعدة الدستورية تبدأ من هذا التاريخ»، حسب تعبيره.

يشار إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عقدت، الخميس الماضي، اجتماعا تشاوريا لملتقى الحوار عبر الاتصال المرئي للاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول «الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدما في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات، حسب ما ورد في خارطة الطريق التي توافق عليها الأعضاء في لقاء تونس في نوفمبر الماضي».

وأسفرت الجولة الأولى من ملتقى تونس عن توافق ممثلي الليبيين في الملتقى البالغ عددهم 75 مشاركًا على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 ديسمبر 2021. وكانت خارطة الطريق الصادرة عن هذه الجولة ووثيقة الاختصاصات ومعايير الترشح والبيان الصادر عن المشاركات هي المخرجات الرسمية لهذه الجولة.

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