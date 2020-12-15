أعضاء هيئة التدريس يطالبون بتأمين مؤسسات التعليم العالي في بني وليد

طالبت نقابات مؤسسات التعليم العالي في بني وليد بقوة من خارج المدينة تتبع وزارة الداخلية، لحماية وتأمين المؤسسات وأعضاء هيئة التدريس بها في حال عجز الأجهزة الأمنية بالمدينة عن تأدية الدور المنوط بها.

جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع ضم أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، عقد أمس بمدرج كلية التقنية الإلكترونية بالمدينة، ناقش حادثة مقتل الدكتور “عبد الله سليمان” داخل الحرم الجامعي.

وحمل البيان المسؤولية الكاملة لوزارتي التعليم والداخلية لعدم وضوح رؤيتهما بخصوص تحقيق الأمن داخل مؤسسات التعليم بالدولة الليبية بوجه عام، الأمر الذي أدى إلى استفحال الجريمة داخل هذه المؤسسات.

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