عمران: البعثة الأممية تتدخل بشكل سافر في الشأن الليبي وغير حيادية

ليبيا – اعتبرت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران أن البعثة الأممية تتلاعب بالمشهد الليبي، بالسعي نحو تغيير نصاب اتخاذ القرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية داخل لجنة الحوار، بناء على ضغوطات من دول بعينها تسعى لمنح حظ أوفر للشخصيات التي تريد فرضها.

عمران أضافت في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “هذا الأمر يؤكد التدخل السافر الذي تمارسه البعثة الأممية في الشأن الليبي وعدم حياديتها وخضوعها لتنفذ أجندة دول بعينها، ولن يكون التدخل الأخير؛ الأمر الذي سيزيد الصراعات حدة وسط تعرقل المسارات الحوارية التي تديرها البعثة بما فيها المسار الدستوري والعسكري، بل قد يصل الأمر لفشل الحوار بالكامل”.

واستدركت بالقول: “هذا يقتضي من البعثة إعادة تغيير سياساتها وترتيب أوراقها إذا كانت هناك نية حقيقية لإنهاء الأزمة الليبية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية