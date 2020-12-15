الكاف يعلن رسميا احتساب المباراة لصالح المنتخب الليبي للشباب بعد انسحاب الفراعنة بسبب إصابات كورونا

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، انسحاب منتخب بلاده للناشئين من بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس، والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، بعد إصابة أكثر من 13 لاعبا بالبعثة بفيروس كورونا.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على احتساب المباراة لصالح المنتخب الليبي.

وكان المنتخب المصري، تحت 20 عامًا، قد ذهب إلى ملعب المباراة، أمام منتخب ليبيا، بالجولة الأولى للفراعنة ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الشباب، قد أعد قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كافي من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة.

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