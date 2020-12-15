محطات الوقود بطرابلس تشهد ازدحامًا شديداً

أخبار ليبيا24- خاص

تشهد محطات الوقود بالعاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم الثلاثاء ازدحاما شديداً من قبل المواطنين للحصول على الوقود.

وقال مسؤول بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز لـ”أخبار ليبيا24″ إنهم شرعوا بعمليات توزيع الوقود على المحطات منذ ساعات الصباح الأولى، بعد رسو ناقلة النفط أنوار أفريقيا مساء الاثنين.

وأوضح المسؤول في الشركة أن الازدحام من المواطنين بسبب خوفهم من نقص الوقود، مشيراً إلى أن عمليات تزويد محطات بيع الوقود لن تتوقف لتلبية احتياجات المواطنين من البنزين.

ورست ناقلة النفط أنوار أفريقيا، أمس الإثنين، في ميناء طرابلس محملة بـ 34 مليون لتر من وقود البنزين (95) بعد تعذر دخولها اليومين الماضيين بسبب تقلبات الأحوال الجوية.