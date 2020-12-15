مدير شركة الكهرباء يقدم إحاطة للبرلمان الموازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

قدم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي إحاطة لمجلس النواب الموازي اليوم الثلاثاء خلال اجتماع تشاوري عقده المجلس بمقره في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس عامر عمران نصر.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن العبدلي استعرض المشاكل والتحديات التي تواجهها الشركة وعلى رأسها الوضع الأمني الذي أدى إلى تعطل بعض المشاريع بسبب انسحاب المقاولين المنفّذين، وعزوفهم عن العودة بسبب تردي الأوضاع الأمنية في أماكن المشاريع المكلفة بها، والأضرار التي حدثت في بعض المناطق بسبب الحرب، وإشكالية الجباية التي تسببت في فقدان قيمة مالية كبيرة من ميزانية الشركة الأمر الذي حال دون سداد القيمة المالية المستحقة لبعض المشاريع، واللازمة لصيانة المعدات وتحسين خدماتها.

واستعرض العبدلي بعض الحلول التي استطاعت الشركة إنجازها؛ ومنها إرجاع فنيي شركة ” إنكا” و شركة ” سيمنس”، كما تم صيانة خطوط نقل الطاقة جنوب طرابلس، ثم البدء في تنفيذ الخطة الأمنية لحماية المحطات بتركيب ملحقات حماية لكل منها؛ حيث أدى ذلك إلى تحسن نسبي في مستوى الطاقة، وتقليص العجز من 3700 ميغا وات إلى 2150 ميغا وات حاليا .

وتحدث مدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم سالم الفلاح عن المشاريع التي يجري العمل عليها حاليا؛ والتي ستكفل إدخال عدد من الوحدات على الشبكة بقدرة انتاج حوالي 1025 ميغا وات يتوقع أن تدخل على الشبكة قريبا، وفور انتهاء أعمال الصيانة والتشغيل.

وأكد المدير العام أن الإصلاحات الحالية سوف تعالج إشكالية الكهرباء في المدى القصير، وأن الشركة بحاجة إلى تخطيط وتنفيذ مشاريع استراتيجية لمواكبة تزايد الاستهلاك في المستقبل.