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مجلس النواب يشكل لجنة لاقتراح خطة بديلة حال فشل الحوار السياسي

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قرر مجلس النواب أمس الاثنين تشكيل لجنة من 7 أعضاء، لاقتراح خطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي.

ونص قرار المجلس رقم 20 لسنة 2020، على تشكيل لجنة برئاسة النائب بدر علي سليمان موسى وعضوية النواب زياد دغيم وحسين صالح الزرقاء ومصباح دومة وخديجة أحمد أبو بكر الزروق وإبراهيم أبو بكر الدرسي ومفتاح امراجع محمد.

وحدد القرار، الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، موعد انتهاء أعمال اللجنة بتقديم تقرير تفصيلي لمجلس النواب يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.

يشار إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته الرسمية أمس الاثنين بمقره الدستوري في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومه.

 

الوسوم

“الأشغال العامة” بنغازي تناقش آليات استكمال مشاريع الإسكان الحوار السياسي ليبيا مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • النواب ذكور وإناث في احد الدول العربية قامت مجموعة من المواطنين برميهم بوابل من بلرصاص وتدمير ممتلكاتهم ووضع جيفهم بالبدلات وربطات العنق فوق اليات الانشائات وتجولوا بهم في تصفيق من المواطنين ولم تعرض عالفيديو لمنع التصوير

    رد

  • النواب ذكور وإناث في احد الدول العربية قامت مجموعة من المواطنين برميهم بوابل من بلرصاص وتدمير ممتلكاتهم ووضع جيفهم بالبدلات وربطات العنق فوق اليات الانشائات وتجولوا بهم في تصفيق من المواطنين ولم تعرض عالفيديو لمنع التصوير

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