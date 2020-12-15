بأمر «الكاف».. ليبيا تفوز على مصر «3-0» ببطولة شمال إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اعتبار المنتخب المصري للشباب منسحبًا أمام منتخب الوطني الليبي، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

واحتسب «كاف» اللقاء لصالح المنتخب الليبي بنتيجة 3_0 بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب مصر للشباب وربيع ياسين، مديره الفنى، بفيروس كورونا.

وأكد محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، أن أشرف صبحي وزير الرياضة ال مصري على تواصل مستمر مع بعثة منتخب مصر المتواجدة في تونس، بعد تعرض عدد كبير من أفرادها للإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح، أن وزارة الشباب أمرت بتوفير طائرة خاصة لعودة بعثة منتخب الشباب المصري إلى وطنه، وفقا لتقرير اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.