استئناف أعمال الصيانة بمبنى الإسعاف والطوارئ بمستشفى الجلاء بنغازي

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استأنفت صباح اليوم الثلاثاء وزارة الصحة بالحكومة الليبية أعمال الصيانة الجذرية بمبنى الإسعاف والطوارئ بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وشرعت الشركة المكلفة بأعمالها بعد توقف المدة الماضية نتيجة عدم الحصول على مكان بديل لاستقبال حالات الإسعاف، حيث تم وضع غرفه العناية بمكان الملاحظة ومبنى الإسعاف كان يستقبل حالات الإسعاف والملاحظة معاً، نتيجة أعمال الصيانات الجذرية التي يشهدها المستشفى الفترة الماضية.

وبعد انتهاء أعمال الصيانة بالعنايات والملاحظة تم نقل المرضى بها، وسيتم استقبال حالات الإسعاف بشكل مؤقت بالملاحظة لحين انتهاء أعمال الصيانة التي قد تستغرق حوالي شهرين بحسب الجدول الزمني الذي أعدته الإدارة الهندسية و الفنية في المستشفى.