القطراني: لا يمكن لأي فرد أو مجموعة احتكار تمثيل المنطقة الشرقية

قال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة المستقيل، علي القطراني، إن الاجتماع الذي عقد منذ يومين في مدينة “الأبيار” شرق بنغازي لا يمثّل كل المنطقة الشرقية، مؤكدا أن عددا كبيرا من الأعيان و القبائل لم يحضر الاجتماع.

وأضاف القطراني في تصريحات صحفية أن كل ما نتج عن اجتماع الأبيار غير ملزم للمنطقة الشرقية، مبينا أن نتائج الاجتماع تمثل وجهة نظر من حضروا الاجتماع فقط.

وأكد القطراني على أن من حق المنطقة الشرقية ترشيح أكثر من شخص لتمثيلها في المجلس الرئاسي الجديد، موضحا أنه لا يمكن لأي فرد أو مجموعة احتكار تمثيل أكثر من ثلث سكان ليبيا في شخص أو مجموعة.

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