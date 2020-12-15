الثني يتسلم نتائج امتحانات ترقية ضباط الشرطة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
15 December, 2020
تسلم رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء نتائج امتحانات ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة التي تم الانتهاء من إنجازها في 08 ديسمبر الجاري، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أكد أن مجلس الوزراء سيصدر قرارات الترقية لمستحقيها من رتبة رائد فما فوق، في 24 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع الذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا وأكد وزير الداخلية أن قراراته الخاصة بترقية الضباط من رتبة من رائد فما دون ستصدر بذات التاريخ الذي أقره الثني.
واطلع خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على كشوفات الضباط المستحقين للترقية خلال الأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018 ، 2019 ، 2020 ميلادي، بعد إجرائهم الامتحانات تحت إشراف اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 272 لسنة 2020 ميلادي.
وأكد وزير الداخلية أن جهود لجنة الترقية أثمرت عن تكوين قاعدة بيانات لكافة ضباط هيئة الشرطة، وانتهت من امتحانات ترقية الاستحقاق للعام الحالي والأعوام السابقة، لأول مرة منذ العام 2014 ميلادي، في خطوة تهدف لتأصيل دولة القانون والمؤسسات وبناء المؤسسة الشرطية البناء القويم بما يعزز أمن الوطن والمواطن.
من جهة أخرى، ناقش الثني مع وزير الداخلية، سير العمل في مختلف مديريات الأمن وإدارات ومكاتب وأجهزة وزارة الداخلية، وأبرز احتياجاتها وكذلك آليات استئناف عمل الإدارة العامة للتدريب والمعهد العالي لضباط الشرطة في ظل الاجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا.
وخلص الاجتماع إلى استئناف النشاط التدريبي بعد الحصول على إذن اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لاستقبال المستهدفين بالدورات المقبلة بكامل أعدادهم.
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