الثني يتسلم نتائج امتحانات ترقية ضباط الشرطة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

تسلم رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء نتائج امتحانات ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة التي تم الانتهاء من إنجازها في 08 ديسمبر الجاري، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أكد أن مجلس الوزراء سيصدر قرارات الترقية لمستحقيها من رتبة رائد فما فوق، في 24 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع الذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا وأكد وزير الداخلية أن قراراته الخاصة بترقية الضباط من رتبة من رائد فما دون ستصدر بذات التاريخ الذي أقره الثني.

واطلع خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على كشوفات الضباط المستحقين للترقية خلال الأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018 ، 2019 ، 2020 ميلادي، بعد إجرائهم الامتحانات تحت إشراف اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 272 لسنة 2020 ميلادي.

وأكد وزير الداخلية أن جهود لجنة الترقية أثمرت عن تكوين قاعدة بيانات لكافة ضباط هيئة الشرطة، وانتهت من امتحانات ترقية الاستحقاق للعام الحالي والأعوام السابقة، لأول مرة منذ العام 2014 ميلادي، في خطوة تهدف لتأصيل دولة القانون والمؤسسات وبناء المؤسسة الشرطية البناء القويم بما يعزز أمن الوطن والمواطن.

من جهة أخرى، ناقش الثني مع وزير الداخلية، سير العمل في مختلف مديريات الأمن وإدارات ومكاتب وأجهزة وزارة الداخلية، وأبرز احتياجاتها وكذلك آليات استئناف عمل الإدارة العامة للتدريب والمعهد العالي لضباط الشرطة في ظل الاجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا.

وخلص الاجتماع إلى استئناف النشاط التدريبي بعد الحصول على إذن اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لاستقبال المستهدفين بالدورات المقبلة بكامل أعدادهم.