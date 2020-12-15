العرادي يكشف نتائج تصويت ملتقى الحوار على النسبة المطلوبة لاتخاذ القرارات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

كشف عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي نتائج تصويت الأعضاء على اختيار النسبة المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية

وبين العرادي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن البعثة أعلنت اليوم الثلاثاء “نتيجة التصويت الذي أجرته بالأمس لاختيار النسبة المطلوبة لاتخاذ القرار بشأن الآلية؛ وكانت كالاتي: “المقترح (1): نسبة اتخاذ القرار بتصويت ثلثا الأعضاء أي 66.67%‎بالإضافة لـ (50%+1) في كل مجمع انتخابي. وتحصل على (14) صوتا” أما “المقترح (2): بـ61% بالإضافة لـ (50%+1) في كل مجمع انتخابي. وتحصل على (36) صوتا” فيما امتنع عن التصويت (21 ) عضوا.

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وأضاف العرادي أن “عدد الذين شاركوا في التصويت (71) عضوا، واثنان لم نستطع التواصل معهم وواحد انسحب من فترة لأسباب خاصة بالإضافة للدكتور عمر قرميل الذي وفاه الأجل” .

وأشار العرادي إلى أن “ الجلسة مستمرة لمدارسة الخطوات القادمة ومنها تشكيل لجنة استشارية للوصول لحل.. وأخرى قانونية ستعمل على المسار الدستوري” مبينة أن “البعثة أيضا حددت موعد بدء خارطة الطريق وهو 21 ديسمبر 2020 وهو التاريخ الذي ستجتمع فيه اللجنة القانونية وهذا يعني أن فترة الـ 60 يوما المحددة لاختيار المناصب السيادية والقاعدة الدستورية تبدأ في هذا التاريه”.