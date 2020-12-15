بلدية مصراتة تعلن إنشاء صالة مغادرة جديدة بالمطار 

أعلنت بلدية مصراتة الموافقة على إنشاء صالة مغادرة جديدة بالمطار من قبل المجلس البلدي مصراتة وبالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

الاتفاقية وقعت خلال اجتماع عقده المجلس البلدي مصراتة مع ، ضم عميد البلدية، ورئيس لجنة التنمية والاستثمار بالمجلس البلدي، ورئيس مصلحة الطيران المدني، وعددا من المسؤولين، استعرضوا فيه المشاريع المتعاقد عليها من طرف مصلحة الطيران خلال السنة الحالية، والأعمال الجاري تنفيذها بمطار مصراتة الدولي، والتي من أهمها إنشاء محطة ركاب جديدة بالمطار.

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