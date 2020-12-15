الولايات المتحدة تتصدق بـنصف مليون دولار للمركز الوطني لمكافحة كورونا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تصدقت على ليبيا بمبلغ نصف مليون دولار، وذلك لدعم برامج منظمة اليونيسف لتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين من جائحة كورونا في البلاد .

وقدمت واشنطن الصدقات من خلال مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتمثل التركيز الأساسي للبرنامج في دعم وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة لإطلاق حملات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات الفنية لمنع انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إنشاء تطبيق على شبكة الإنترنت لربط مراكز العزل بالمختبرات وإنتاج أدلة حول كيفية تأثير كورونا على المجتمعات الأكثر ضعفًا ومساندة الهيئات الحكومية على مراقبة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأطفال وعائلاتهم.

وتمثل هذه الأدلة قاعدة أساسية لتحسين وتعديل السياسات على مستوى البرامج الوطنية. في إطار هذا البرنامج ستقوم منظمة اليونيسف بشراء وتسليم الإمدادات الطبية الأساسية، بما في ذلك مجموعات الاختبار ومكثفات الأكسجين، لاستخدامها في مراكز العزل والمرافق الصحية ومراكز الفرز في أكثر من 20 بلدية.

وأوضح الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى أن تأثير كورنا يهدد بزيادة عدد الأطفال الذين يواجهون عدم المساواة، لافتا إلى أن هذا المبلغ الذى تصدقت به واشنطن سيدعم اليونيسف ونظرائها في التخفيف من مخاطر كورونا المتعددة ومعالجتها في ليبيا.

وقال السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند إن التزام الولايات المتحدة بدعم التقدم نحو ليبيا سلمية ومستقرة وموحدة يمتد إلى دعم القطاع الصحي ومكافحة كورونا، مبينا أن إجمالى المبالغ التى تصدقت بها الوكالة الأمريكية لليبيا وصلت إلى أكثر من 14,7 مليون دولار حتى الآن.

وأضاف أن مكتب شؤون السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تصدق بأكثر من 3,5 ملايين دولار كمساعدة لدعم الفئات الضعيفة من السكان في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24