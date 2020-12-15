العقيبي: فشل “الحوار السياسي” في اتخاذ قرارات يُحتّم على مجلس النواب “وضع خطة بديلة”

كشف عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي بدر العقيبي عن أن المجلس بدأ الخطوات للبحث عن بدائل حال فشل الحوار السياسي الليبي.

وأضاف العقيبي في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة من 7 أعضاء، لاقتراح خطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي.

وأرجع النائب البرلماني إقدام مجلس النواب على تشكيل اللجنة، إلى إعلان البعثة الأممية عن الفشل في الوصول إلى آلية توافقية لاختيار السلطة الجديدة أو لاتخاذ القرارات.

وأكد العقيبي الذي يرأس اللجنة المشكلة بقرار البرلمان، أن المسؤولية الوطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وضرورة توحيد المؤسسات، يحتم على مجلس النواب تشكيل لجنة لوضع خطة بديلة، لاعتمادها الأسبوع القادم من البرلمان بمقره الدستوري في مدينة بنغازي.

يشار إلى أن قرار مجلس النواب رقم 20 لسنة 2020، نص على تشكيل لجنة برئاسة النائب بدر علي سليمان موسى وعضوية النواب زياد دغيم وحسين صالح الزرقاء ومصباح دومة وخديجة أحمد أبو بكر الزروق وإبراهيم أبو بكر الدرسي ومفتاح امراجع محمد.

وحدد القرار، الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، موعد انتهاء أعمال اللجنة بتقديم تقرير تفصيلي لمجلس النواب يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية أمس الاثنين بمقره الدستوري في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومه.