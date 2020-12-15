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مباحثات ليبية روسية حول الأوضاع الأمنية والسياسية

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية “ميخائيل بوغدانوف” مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا هاتفيا آخر المستجدات حول الأوضاع الأمنية والسياسية داخل ليبيا بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقدم بوغدانوف دعوة رسمية لوزير الداخلية بزيارة روسيا خلال شهر يناير القادم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • أي مخلوق أو مخلوقة يقول روسيا أو فرنسا أو أوروبا معناه عنصري وملحد وكافر ولا يؤمن بالله ـ ويحاول تقسيم البلاد ونشر الفوضى والتخريب ويرفض أي أصلاحات داخل ليبيا .

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