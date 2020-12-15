مصدرلـ”ليبيا 24″ يكشف نتائج التصويت على النسبة المطلوبة لاختيار آلية السلطة التنفيذية

كشف مصدر من داخل الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء، عن نتائج التصويت الذي أجرته البعثة الأممية على المقترحين بشأن تخفيض النسبة المطلوبة على آليات اختيار السلطة التنفيذية .

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ”ليبيا 24″، أن المقترح الأول تحصل على 14 صوتا، فيما حصل المقترح الثاني على 36 صوتا، مع امتناع 21 عضوا عن التصويت الذي شارك به 71 عضوا، ولم تتمكن البعثة من التواصل مع عضوين، فيما انسحب عضو منذ فترة لأسباب خاصة، وتوفي آخر وهو الدكتور عمر قرميل.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية من المجموعة من أجل تقريب وجهات النظر في الاراء وتحقيق تقدم، إضافة إلى تشكيل لجنة قانونية والاجتماع الأول سيكون يوم 21ديسمبر القادم بخصوص ايجاد القاعدة الدستورية للانتخابات .

وأشار المصدر إلى أن اللجنة الاستشارية تسعى لايجاد حل لموضوع التصويت على اختيار آلية السلطة التنفيذية، بشرط التوافق ، خاصة وإنه لم يتم حسمه حتى الآن .

وأضاف أن اللجنة الاستشارية هي لجنة التوافقات، وهي من ستحدد آلية التصويت على السلطة التنفيذية، مطالبا بالتركيز على مطلب الليبيين في الانتخابات .

وأكدت أن المرحلة التمهيدية ستبدأ يوم 21 ديسمبر المقبل من خلال الاجتماع الأول للجنة القانونية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24