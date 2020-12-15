الشركة العامة للكهرباء تعلن إمكانية جدولة ديون المواطنين بالأقساط المصرفية

قالت الشركة العامة للكهرباء إنه يمكن للمواطنين جدولة ديونهم للشركة، بالاشتراك في نظام الأقساط المصرفية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن نظام جدولة الديون متاح للمواطنين، بحيث لا تتجاوز قيمة القسط معدل الاستهلاك الشهري، بالإضافة إلى 5% من قيمة الدين.

وشددت الشركة على أن انتظام المواطن في سداد فواتير استهلاك التيار الكهربائي يتيح للشركة تطوير خدماتها وتنفيذها في الوقت المحدد.

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