الشركة العامة للكهرباء تعلن إمكانية جدولة ديون المواطنين بالأقساط المصرفية

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تعليقات
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يا فروخ الحرام ما فيش خدمة وما فيش سيولة وما فيش اقتصاد وما فيش فلوس…الكهرباء تدفع تكاليفها الدولة العميلة اللي توزع في المليارات الى الاتراك يا اولاد القحبات الليبيات اللي جابوكم يا زوامل… الكهرباء تدفع تكاليفها الدولة بالكامل والا يصير فيها التخريب يا كمشة زوامل…اتفواااا يلعن دين ملتكم يا فروخ الحرام يا ليبيين يا فروخ القحبات الليبيات اللي جابوكم
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الصحيح يا كهرباء هو تعويضنا عن خسائرنا المادية طيلة فترة العشر سنوات من المعاناة والموت البطئ الذي سببه انقطاع التيار الكهربائي. وما نتحمله من أعباء نقص السيولة النقدية وعدم القدرة على اصلاح ما اتلفه الانقطاع المتتالي والتذبذب في التيار الكهربائي وها أنتم تتحدثون عن حلول لديون المواطن بكل بساطة … ادفعوا من اموالنا التي تمنحونها المرتزقة والمجرمين السوريين والأتراك والافارقة ناهيك عن مرتبات القطط السمان …. حقا مهازل بل قمة المهازل …. يبدو أن هذا ما في جعبتكم من حلول أيها الفاسدون المجرمون ……
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