عضو البرلمان عن الرجبان: بدأنا في استعادة المساحات الخضراء بالجبل الأخضر بـ30 ألف شتلة

أكد صلاح الصهبي، عضو مجلس النواب عن الرجبان بدء جمعية ليبيا الجديدة للبيئة والموارد الطبيعية في أكبر برنامج لإعادة تشجير وتجديد مساحات الغابات وإسترجاع المساحات الخضراء المفقودة من غابات الجبل.

وأضاف «الصهبي»، في منشور له فيسبوك، «أنه تم إيصال 30,000 شتلة أشجار غابات للجبل الأخضر والتي تخطت مساحة تقلصها والقطع فيها بالسنوات الأخيرة 7000 هكتار (70 مليون متر مربع).

وأوضح أن تلك المساحة كانت مساحة خضراء بتربة غنية تأوي أيضاً عدد كبير جداً من الحيوانات البرية وتنوع بيئي شامل مهم.

واعتبر عضو مجلس النواب عن الرجبان أن هذه الخطوة ستسهم بدرجة عالية في استعادة المساحات الخضراء، مؤكدا أنه يجب أن تليها خطوات حازمة تنفيذية من السكان أنفسهم والحكومة.

وشدد على ضرورة منع التحطيب والتفحيم وحماية الغابات بالشرطة الزراعية ومنع البناء في العديد من الاماكن التي قد تحتاج لتجريف ومسح مسارات طرق طويلة للوصول اليها، مع زيادة كبيرة في حملات التشجير كل سنة كجزء من المسؤولية الإجتماعية للجميع.

وأبدى تمنيه بالتوفيق لجمعية ليبيا الجديدة للبيئة والموارد الطبيعية وحركة الكشاف والمرشدات والهلال الأحمر الليبي وجميع المتطوعين لصناعة التغيير الايجابي ولتنفيذ العمل البطولي الحقيقي لجعل هذه الغابات تزدهر من جديد وتزداد جمالاً وبهاءا لمصلحة سكان المنطقة وزوارها من جميع أنحاء ليبيا.