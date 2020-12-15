هاشم العبيدي.. علاقة “العلب الفارغة و الأسيد” بتفجير مانشستر

كشف موقع “مانشستر إيفيننغ نيوز” تفاصيل جديدة حول حادثة التفجير الإرهابي الذي وقع في صالة مانشستر أرينا عام 2017 حيث ذكر الموقع أن هاشم، شقيق الانتحاري سلمان العبيدي، كان يبحث حول صناديق النفايات عن علب زيت نباتي خارج مطعم للوجبات السريعة حيث كان يعمل وفقا للتحقيق العام الذي أجري معه.

ووفقا لشهود، فقد أخذ هاشم علبا فارغة وأشياء معدنية أخرى ووضعها في سيارته لأخذها إلى المنزل حيث كشفت التحقيقات أن تلك القطع المعدنية من علب الزيت كانت موجودة في منطقة سيتي روم في مانشستر أرينا بعد الهجوم.

شاهد آخر ذكر أن هاشم قال له إنه يشتري علب الزيت للاستفادة منها من أجل الخردة ولاستخدام الزيت في الطهي، مضيفا أن هاشم كان يجمع علب الزيت من سلال المهملات ويضعها في سيارته.

وأخبر شاهد عمل مع هاشم في الوجبات الجاهزة لجنة التحقيق كيف طلب منه العبيدي شراء مادة “الأسيد” له بحجة أن لديهم مولداً في ليبيا لاستعماله في بطارية المولد، موضحاً أن هاشم أخبره بأنه ليس لديه بطاقة مصرفية ولم يحاول شراء أي كمية من الأسيد له.

يوماً بعد يوم تكشف الحقائق كيفية مشاركة هاشم شقيقه سلمان في حادثة تفجير مانشستر أرينا وأنه كان حسب التحقيقات مساهماً مباشراً في الحادث الإرهابي.

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