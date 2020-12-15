دورة تدريبية لنفيي المختبرات بالتعاون مع منظمة الصحة

انطلقت، صباح الثلاثاء، الدورة التدريبية الثانية لفنيي المختبرات حول التأكيد المعملي لفيروس «كورونا المستجد» والأمن والأمان الحيوي داخل المعامل.

ونظمت الدورة في قاعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، واستهدفت العاملين بالمؤسسات الصحية في كل من مدينة سرت وزليتن والخمس والجفرة، حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني بموقع «فيسبوك».

– دورات تدريبية للمشرفين الصحيين والمسعفين بالمؤسسات التعليمية في بنغازي

واختتمت، السبت، بمدرسة «السمو» الدورة التدريبية السادسة التي استهدفت المشرفين الصحيين بالمؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق منطقة سيدي خليفة بمدينة بنغازي. والدورة واحدة من سلسلة دورات عقدت تحت إشراف الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، ومكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم، ونفذها مكتبا الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، والرعاية الصحية الأولية، وانطلقت في 20 أكتوبر الماضي.

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