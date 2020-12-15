الثني يتابع عمل “وزارة الداخلية” ويحدد موعد إعلان ترقيات الشرطة

استلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء نتائج امتحانات ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة التي تم الانتهاء من إنجازها في 8 ديسمبر الجاري.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية في بيان له، إن الثني عقد اجتماعا في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.
وأضاف البيان الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه: “اطلع رئيس الحكومة على كشوفات الضباط المستحقين للترقية خلال الأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018 ، 2019 ، 2020، بعد إجرائهم الامتحانات تحت إشراف اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 272 لسنة 2020”.
وأكد وزير الداخلية لرئيس الحكومة أن لجنة الترقية أثمرت جهودها عن تكوين قاعدة بيانات لكافة ضباط هيئة الشرطة، وانتهت من امتحانات ترقية الاستحقاق للعام الحالي والأعوام السابقة، لأول مرة منذ العام 2014، في خطوة تهدف لتأصيل دولة القانون والمؤسسات وبناء المؤسسة الشرطية البناء القويم بما يعزز أمن الوطن والمواطن.
وفي هذا الصدد، ثمن الثني الجهود التي بذلت في هذا الشأن، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيصدر قرارات الترقية لمستحقيها من رتبة رائد فما فوق، في 24 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع الذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا.
بدوره، أكد وزير الداخلية أن قراراته الخاصة بترقية الضباط من رتبة رائد فما دون ستصدر بذات التاريخ الذي أقره رئيس الحكومة الليبية.
ومن جهة أخرى، ناقش الثني مع بوشناف سير العمل في مختلف مديريات الأمن وإدارات ومكاتب وأجهزة وزارة الداخلية، وأبرز احتياجاتها.
كما ناقش الاجتماع آليات استئناف عمل الإدارة العامة للتدريب والمعهد العالي لضباط الشرطة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا.
وخلص الاجتماع إلى استئناف النشاط التدريبي بعد الحصول على إذن اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لاستقبال المستهدفين بالدورات المقبلة بكامل أعدادهم.
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