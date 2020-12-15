الثني يتابع عمل “وزارة الداخلية” ويحدد موعد إعلان ترقيات الشرطة

استلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء نتائج امتحانات ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة التي تم الانتهاء من إنجازها في 8 ديسمبر الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية في بيان له، إن الثني عقد اجتماعا في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وأضاف البيان الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه: “اطلع رئيس الحكومة على كشوفات الضباط المستحقين للترقية خلال الأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018 ، 2019 ، 2020، بعد إجرائهم الامتحانات تحت إشراف اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 272 لسنة 2020”.

وأكد وزير الداخلية لرئيس الحكومة أن لجنة الترقية أثمرت جهودها عن تكوين قاعدة بيانات لكافة ضباط هيئة الشرطة، وانتهت من امتحانات ترقية الاستحقاق للعام الحالي والأعوام السابقة، لأول مرة منذ العام 2014، في خطوة تهدف لتأصيل دولة القانون والمؤسسات وبناء المؤسسة الشرطية البناء القويم بما يعزز أمن الوطن والمواطن.

وفي هذا الصدد، ثمن الثني الجهود التي بذلت في هذا الشأن، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيصدر قرارات الترقية لمستحقيها من رتبة رائد فما فوق، في 24 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع الذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا.

بدوره، أكد وزير الداخلية أن قراراته الخاصة بترقية الضباط من رتبة رائد فما دون ستصدر بذات التاريخ الذي أقره رئيس الحكومة الليبية.

ومن جهة أخرى، ناقش الثني مع بوشناف سير العمل في مختلف مديريات الأمن وإدارات ومكاتب وأجهزة وزارة الداخلية، وأبرز احتياجاتها.

كما ناقش الاجتماع آليات استئناف عمل الإدارة العامة للتدريب والمعهد العالي لضباط الشرطة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا.

وخلص الاجتماع إلى استئناف النشاط التدريبي بعد الحصول على إذن اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لاستقبال المستهدفين بالدورات المقبلة بكامل أعدادهم.