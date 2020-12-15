فشل التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية

فشلت اليوم عملية التصويت على الآلية المقترحة من قبل البعثة الأممية إلى ليبيا، من أجل اختيار المناصب التنفيذية لإدارة المرحلة الانتقالية.

وكشفت مصادرنا عن أن خمسين عضوا من أعضاء الحوار السياسي الليبي صوتوا لصالح مقترح أممي بشأن نسبة التصويت على آلية اختيار السلطة، فيما رفضه باقي أعضاء الحوار المكون من 75 عضوا.

وأضافت المصادر أنه تم تشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات القادمة، وأخرى استشارية للوصول إلى توافق حول القضايا الخلافية، على أن تباشر اللجنتان أعمالهما في 11 من الشهر الحالي حتى 5 يناير المقبل.

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