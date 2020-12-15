ليبيا الان

«كهرباء طرابلس»: السماح بتقسيط ديون المواطنين للشركة للتطوير الخدمات

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس إنه يمكن للمواطنين جدولة ديونهم للشركة، بالاشتراك في نظام الأقساط المصرفية.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن نظام جدولة الديون متاح للمواطنين، بحيث لا تتجاوز قيمة القسط معدل الاستهلاك الشهري، بالإضافة إلى 5% من قيمة الدين.

وشددت الشركة على أن انتظام المواطن في سداد فواتير استهلاك التيار الكهربائي يتيح للشركة تطوير خدماتها وتنفيذها في الوقت المحدد.

ويعاني المواطنون في مدن الغرب الليبي من الانقطاع المتكرر للكهرباء، بينما تكرر الشركة إعلانها عن سرقة خطوط الإمداد للطاقة، مرجعة سبب أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء إلى التعدي على خطوط الإمداد وسرقتها.

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الشركة العامة للكهربائ

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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