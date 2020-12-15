شركة النظافة للخدمات العامة بالجفرة تعاني من نقص في الامكانيات

ناقشت شركة النظافة للخدمات العامة خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم بحضور رؤساء الاقسام والادارات والفروع المختنقات والاشكاليات التي تعاني منها خدمات النظافة ببلدية الجفرة.

وافاد عبدالناصر احمد السنوسي الناطق الرسمي بأسم الشركة لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية بان الشركة تعاني من قلة الامكانيات في المعدات والآلات اضافة الى تأخر المرتبات للعاملين فى اعمال النظافة ونقص في المكبات المرحلية وعدم توفر سيارات نقل القمامة.

ودعا المواطنين الى عدم احراق القمامة في مكباتها نظرا لمردودها السلبي على حياة المواطنين مطالبا الجهات الضبطيه بضرورة القيام بواجبهم تجاه هذه الاعمال السلبية.