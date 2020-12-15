“صدمة” في بني وليد بعد مقتل الدكتور عبدالله

بعد فاجعة مقتل الدكتور عبدالله علي سليمان، عضو هيئة تدريس بكلية التقنية الإلكترونية بني وليد، عقد أعضاء نقابة مؤسسات التعليم العالي في المدينة اجتماعاً لطرح العديد من المقترحات حول التصرفات اللامسؤولة المتعلقة بالقتل داخل الحرم الجامعي.

وأصدر المجتمعون في ختام الاجتماع بياناً أكدوا فيه على جملة من النقاط من بينها تحميل وزارة الداخلية مسؤولية هذه الحادثة.

ولأن فقدان من علم وأفاد وعمل على بناء جيل متعلم له أثر كبير في كل من نهل من علمه ومن رافقه، كان لتنسيقية موظفي وأعضاء هيئة التدريس جامعة صبراتة وقفة احتجاجية أدانت فيها مقتل الدكتور عبدالله، مطالبين بإجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادث وتقديم الجاني إلى العدالة.

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