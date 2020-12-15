عضو بلجنة حوار تونس: اجتماع اليوم انتهى لعدم الوصول لآلية للتصويت على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

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قالت عضو لجنة الحوار في تونس أم العز الفارسي إن اجتماع اليوم الثلاثاء انتهى عن انسداد وعدم وصول إلى آلية للتصويت على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

وأوضحت الفارسي عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن ذلك كان بسبب امتناع 21 مشارك عن التصويت وعدم الوصول إلى مشاركين إثنين وانسحاب مشارك ووفاة آخر.

وأضافت عضو لجنة الحوار أن هذا الأمر أدى إلى “فيتو” على النتيجة التي شارك فيها 50 مشارك فقط.

وأشارت الفارسي إلى أنه تم التوافق على طرح الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز،- بعدم الاعتراض – على طرحها حول تشكيل لجنة استشارية من المجموعة لم تحدد بعد، من أجل تجسير الهوة في الآراء وتحقيق تقدم في اختيار السلطة التنفيذية والتوافق حولها يراعى فيها التنوع الذي اتبع في لجنة الصياغة.

وذكرت عضو لجنة الحوار أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية والاجتماع الأول لها سيكون يوم 21-12-2020 وهدفها إيجاد القاعدة الدستورية للانتخابات، إضافة إلى السعي عبر اللجنة الاستشارية لإيجاد حل لموضوع التصويت على اختيار آلية السلطة التنفيذية (إن توافقوا) والذي لم يتم حسمه اليوم.

وأفادت أن اللجنة الاستشارية هي لجنة التوافقات وهي من ستحدد آلية التصويت على السلطة التنفيذية، موضحة أن المرحلة التمهيدية ستبدأ يوم 21 ديسمبر بداية من الاجتماع الأول للجنة القانونية المعنية بترتيبات الانتخابات.

وأفادت الفارسي أن كان هناك مطالبات بترميم السلطات القائمة وصولا للانتخابات، موضحة أن البعض يرى أن لانسداد سببه عدم وضوح منهجية العمل من قبل البعثة.

وتابعت عضو لجنة حوار تونس أن آخرون يروا بأن الملتقى حقق نجاحا بالوصول إلى تحديد موعد الانتخابات وأنها ستنجح بتظافر جهود الأمن المحلي كما حدث في الانتخابات البلدية.

وواصلت الفارسي في منشورها :”بالنسبة لي لست متفائلة في الوصول إلى أي نتائج إيجابية قريبة من ملتقى الحوار السياسي وسأستمر دعما للمسار العسكري والاقتصادي الذي نتوقع الإعلان عن نتائج إصلاحيه في ظرف أيام “.

وتضيف :”سأعمل من أجل استبدال السلطات التنفيذية الحالية ما استطعت لأنني أشكك في نواياها الوصول إلى تبادل حر للسلطة أو تسهيل الوصول إلى الانتخابات والتي ستقود البلاد إلى الانتخابات وتغيير الأوضاع القائمة”.