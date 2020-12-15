بوالخطابية : نحن ضد إغلاق المدارس ومن حق المعلم الاعتصام

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أنه نتابع عن كثب قطاع التعليم ببلدية طبرق، وعن بداية العام الدراسي الجديد وما يواجهه من مشاكل وعراقيل .

بوالخطابية أضاف – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أنه يمانع غلق المدارس ولا نؤيدها ومن حق المعلم الاعتصام والمطالبة بزيادة مرتباتهم لما يقدمه المعلم للرقي بالوطن من خلال ما يقدمه للتعليم ” .

وتابع رئيس المجلس التسييري “على مدراء المدارس فتح المدارس أمام الطلبة والمعلمين الراغبين في إعطاء الحصص الدراسية، مطالبًا بتوفير المواد الاحترازية ضد فيروس كورونا أمام الطلبة داخل المدارس والفصول .

وشدد على وزارة الصحة توفير ما يلزم من هذه المعدات والأدوات ليكون العام الدراسي آمن للجميع، لافتًا إلى أنه تابع مع مراقب التعليم كل المعوقات التي تواجه بداية العام الدراسي، وتم توفير المقاعد والكتاب المدرسي للطلبة والتأخير في الدراسة ليس من صالح أحد.

يشار أن عدد من المدارس في طبرق قد فتحت أبوابها السبت الماضي، ومدارس أخرى أصبحت مغلقة بسبب اعتصام المعلمين .