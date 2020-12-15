للمرة الثالثة .. “الحوار الليبي” يفشل في اختيار آلية السلطة التنفيذية

قال عضو ملتقى الحوار السياسي حمدي البنداق، الثلاثاء، إن الجولة الثالثة من الحوار السياسي فشلت في الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية .

وأضاف البنداق، في تصريح صحفي، أن الأعضاء لم يتفقوا علي ما طرحته البعثة أمس الإثنين، بفرض آليات جديدة وذلك بعد اعتراض 21 عضوا.

وأشار البنداق إلى أن المشاركين اتفقوا على تشكيل لجنة تسمي بـ”لجنة توافقات”، مشيرا إلى أنه مازال النقاش يدور حولها وإلى الآن لم تعتمد رسميا.

وتابع أن المقترح الأول حول نسبة اتخاذ القرار بتصويت ثلثا الأعضاء أي 66.67%‎ بالإضافة لـ (50%+1) في كل مجمع انتخابي تحصل على (14) صوتا، فيما تحصل المقترح الثاني على (36) صوتا، فيما امتنع باقي الأعضاء على التصويت.

وبدأت البعثة الأممية، أمس الاثنين، استطلاع آراء المشاركين حول خيارين بدأ التصويت بشأنهما، وهما: تصويت ثلثي الأعضاء بالإضافة إلى 50%+1 من كل إقليم، والاختيار الثاني: تصويت 60% من الأعضاء بالإضافة إلى 50%+1 من كل إقليم.

وحددت البعثة موعد بدء خارطة الطريق وهو 21 ديسمبر 2020 ، وهو التاريخ الذي ستجتمع فيه اللجنة القانونية لاختيار المناصب السيادية والقاعدة الدستورية .

وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي في التوافق خلال عدد من الجولات على آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والحكومة الانتقالية.

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