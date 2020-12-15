القطراني يؤكد أن اجتماع الأبيار يمثل وجهة نظر من حضره فقط

قال عضو المجلس الرئاسي المستقيل علي القطراني، إن اجتماع الأبيار الذي انعقد السبت لا يمثل سوى وجهة نظر الحاضرين فقط وليس برقة بالكامل.

وكشف القطراني في تصريح لقناة ليبيا عن فحوى اتصال هاتفي جمعه بمكرم ملاعب، مساعد المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، أكد فيه أن عددا كبيرا من أعيان وقبائل برقة لم يحضروا، وأن أكثر من ثمانين بالمئة من القبائل لم تكن موجودة ولم تعط رأيها أصلا، كما أن من حضروا الاجتماع لا يحق لهم تمثيل برقة بالكامل ورأيهم يمثل أنفسهم فقط.

هذا وأكد القطراني أن اجتماعا موسعا سيعقد خلال الأيام القادمة في بنغازي لمنطقة برقة بكافة مكوناتها الاجتماعية والأكاديمية والمجتمع المدني والمرأة والشباب، ليكون لهم القول والرأي في المشروع السياسي القادم الذي ترعاه البعثة.

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