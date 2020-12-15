عبدالعزيز : العار على من صوت ضد استبعاد الوجوه القديمة

اعتبر عضو المؤتمر العام السابق محمود عبد العزيز، أن الإصرار على استمرار عقيلة صالح في رئاسة مجلس النواب، يوضح أن البعض يتعامل مع البرلمان كأنه غنيمة، مشيرا إلى أن فكرة تسليم السلطة لـ عقيلة صالح و باشاغا مرفوضة.

و طالب عبد العزيز بنشر أسماء من صوتوا على رفض مقترح استبعاد كل من تولى مناصب بعد 2014، مشيرا إلى أصواتهم تعتبر وصمة عار عليهم.

وأضاف عبدالعزيز، أن هناك إصرارًا من قبل البعثة على تسمية حكومة قبل انتهاء ولاية ستيفاني وليامز، مشيرا إلى أن تحركات البعثة الأممية هي مشابهه لبرنامج الصخيرات.

وانتقد عبدالعزيز رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ، مستنكرا وجوده الدائم خارج ليبيا، لافتا إلى أن ما أنفقه السراج على الرحلات والطيران ستكون بمقدار ميزانية دولة لسنة .

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